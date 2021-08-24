Обладатель Лиги чемпионов, обвиняемый в мошенничестве, считает себя жертвой

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андерсон Луис де Абреу Оливейра стал фигурантом расследования по делу о мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает Bitcoinist.



Прокуратура одного из бразильских штатов обвинила восемь человек, включая Андерсона, в причастности к незаконной схеме с использованием криптовалюты.

«Нас не вызывали в суд. Ведётся расследование, Андерсон сказал, что он в курсе всего. Луис собирается доказать, что он был жертвой, а не сообщником. Такова его позиция», — цитирует Bitcoinist адвоката Андерсона Коитиньо.

В апреле 2020 года у крупной промышленной фирмы было украдено порядка $ 5,5 млн, которые были депонированы на 11 банковских счетах в четырех штатах Бразилии. Затем деньги были использованы для покупки различных криптовалют в странах за рубежом, а также в Бразилии.



Андерсон являлся игроком «Манчестер Юнайтед» в 2007–2015 годах, в составе «манкунианцев» он четыре раза становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов.