Гендиректор «Нижнего Новгорода»: мы за гладкий чемпионат, у зрителей интерес к топ-клубам

Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов высказался по поводу возможных реформ Российской Премьер-Лиги.

«Мы однозначно выступаем за гладкий чемпионат. Так как интерес зрителей всё равно зависит не от турнирного положения и задач, а от топ-клубов. Поэтому, повторюсь, гладкий чемпионат», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Ранее стало известно, что большинство клубов выступили на совещании лиги за плавный переход к системе «10+15» по лимиту на легионеров и гладкий чемпионат.

Нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата РПЛ. В этом случае проводились бы несколько стадий турнира. Сегодня, 24 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров.

Ранее уже сообщалось, что РФС направил письма клубам РПЛ, в которых предложил провести реформы российского футбола. По данным СМИ, среди пунктов, которые были в письме, содержалось и предложение отменить лимит на легионеров.

Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на Евро-2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.