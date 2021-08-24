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Мбаппе рассказал об отношениях с Неймаром

Мбаппе рассказал об отношениях с Неймаром
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Нападающий футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе рассказал об отношениях с Неймаром.

«После победы на чемпионате мира я сказал ему: не буду лезть на твоё место. Я буду претендентом на «Золотой мяч» в этом году, потому что тебя там не будет, но я обещаю, что не займу твоё место в команде. Отношение к Неймару болельщиков? В Бразилии люди более расслабленные, во Франции же все серьёзнее. Здесь не считается правильным демонстрировать свои увлечения. Люди считают, что игра в покер может отразиться на его выступлениях за «ПСЖ». Думаю, он начал это понимать. Поначалу ему было сложно, он считал это оскорблением», – цитирует Мбаппе Esquire.com.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.

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