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«Нижний Новгород» выступает за постепенную отмену лимита на легионеров

«Нижний Новгород» выступает за постепенную отмену лимита на легионеров
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Гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб выступает за постепенную отмену лимита на легионеров.

«Если мы решаем и решим вопрос с отменой лимита, это нужно делать постепенно. В этом году ничего не нужно, в следующем «10+15», а потом полная отмена. Но, подчеркну, только постепенный.

Но непонятны критерии к иностранцам, потому что у топ-клубов они совсем другие нежели у нас. Цифры зарплат и уровень игроков абсолютно разный. Что касается инициативы «Зенита», предложение от них не было сформировано. Мы не понимаем, о какой сумме идёт речь, о каком механизме. Как будет конкретика, и мы будем знать сумму и как это будет выглядеть – можно обсудить. Насколько я понимаю, это американская система, но нужно понять специфику. Не понимая её, я не могу сказать «за» или «против», — сказал Измайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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