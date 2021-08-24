Владимир Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода»

Президент России Владимир Путин поручил найти генерального спонсора для футбольного клуба «Нижний Новгород» среди госкорпораций. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство спорта.



До тех пор, пока генеральный спонсор не будет найден, футбольный клуб будет частично финансироваться из бюджета Нижегородской области. Депутаты профильного комитета рассмотрели поправки, предложенные областным правительством, к закону о бюджете региона на 2021 год. Они предполагают дополнительно выделить 350 млн рублей на содержание футбольного клуба из Нижнего Новгорода.

В этом году футбольный клуб «Нижний Новгород» впервые в своей истории вышел в Российскую Премьер-лигу. Главный тренер команды — Александр Кержаков.