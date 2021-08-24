«Сочи» близок к трансферу колумбийского форварда

Нападающий португальского «Белененсеша» Матео Кассьера может продолжить карьеру в чемпионате России. В услугах 24-летнего колумбийского форварда заинтересован «Сочи», информирует Maisfutebol.

Согласно сведениям источника, сделка уже полностью согласована на клубном уровне. Футболисту осталось лишь договориться о деталях личного контракта с «Сочи». Детали возможного трансфера пока неизвестны.

В минувшем сезоне Матео Кассьера был одним из лидеров «Белененсеша» — на его счету 11 забитых мячей. Ранее он также выступал за «Аякс», «Гронинген» и аргентинский «Расинг».

Напомним, «Сочи» в пяти стартовых матчах набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.