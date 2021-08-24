Сергей Семак рассказал об адаптации Клаудиньо к игре «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об адаптации нападающего Клаудиньо к игре сине-бело-голубых.

«У нас не так много времени, чтобы посмотреть и оценить его в свете предстоящих матчей и Лиги чемпионов. Конечно, мы должны понять его сильные качества, постараться внедрить его в систему команды. Сейчас мы как раз находимся в процессе поиска — даём ему играть как можно больше. Что касается его игры, то, думаю, он сыграл нормально, даже хорошо для первого матча.

Взаимодействие Малкома, Вендела и Клаудиньо? Я думаю, будет лучше. Конечно, ребята должны почувствовать друг друга. Сейчас взаимодействие с кем-то лучше, с кем-то ещё нужно его наработать, понять, как нужно действовать в определённых моментах игры. Будем работать над этим компонентом и посмотрим на взаимодействие уже в дальнейших матчах», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».