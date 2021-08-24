Клопп считает, что выглядит забавно без очков

Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал о корректировке зрения.
«Это абсолютно личная вещь, но я могу один раз её прояснить. Я носил очки с 10 лет – то есть 44 года. В последние годы стало понятно, что очки не могут полностью исправить мой недостаток зрения. Решением стала небольшая операция. Это не лазеры или что-то ещё. Но после операции я могу видеть очень хорошо без очков. Думаю, моё лицо без очков выглядит довольно забавно, но мне они больше не нужны. Возможно, они мне понадобятся позже. И я их снова надену, если потребуется», – приводит слова Клоппа Bild.
В 2019 году «Ливерпуль» под руководством Клоппа стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а в 2020 году — английской Премьер-лиги.
- 24 августа 2021
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