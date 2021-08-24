«Это пойдёт на пользу нашему футболу». Семак выступил за отмену лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поддержал возможную отмену лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Лимит на легионеров? Надеюсь, что со следующего сезона он и будет отменён. Моя позиция осталась неизменной: я против лимита, мы вместе с руководством клуба придерживаемся одинаковых взглядов. Думаю, эта мера на данном отрезке развития нашего футбола пойдёт на пользу. Думаю, что для результатов наших клубов в Европе это будет небольшим плюсом.

Защита своих воспитанников на случай отмены лимита? Думаю, речь идёт о создании одинаковых условий с европейскими футбольными турнирами, где в команде должны присутствовать игроки, прошедшие через структуру клуба — то есть, молодые российские футболисты, которые в любом случае должны быть в заявке. Это система еврокубков, и такая синхронизация с ней облегчит нам задачу. Перед каждым сезоном мы должны это учитывать. Надеюсь, сейчас у нас появятся единые правила для заявки и в России, и в Европе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».