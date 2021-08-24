Семак: без разницы, с кем играть в ЛЧ. Все клубы сильные, мы это не раз ощутили на себе
Поделиться
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Специалист заявил, что нет особой разницы, кто станет соперником «Зенита» по квартету.
«В любом случае мы понимаем уровень клубов, с которыми нам предстоит играть. Разницы особой нет — все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе. Вне зависимости от жеребьёвки будем готовиться к очень сложным, тяжёлым матчам», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, ранее с похожим заявлением выступил новичок сине-бело-голубых Клаудиньо. Бразильский форвард заявил, что независимо от соперников, задача «Зенита» — выход в плей-офф главного клубного турнира Европы.
Комментарии
- 24 августа 2021
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
14:48
-
14:42
-
14:37
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:16
-
14:10
-
13:53
-
13:51
-
13:43
-
13:21
-
13:10
-
13:03
-
12:47
-
12:23
-
12:00
-
11:46
-
11:44
-
11:40
-
11:36
-
11:22
-
11:10
-
10:58
-
10:23
-
10:18
-
10:17
-
10:06
-
09:46
-
09:45
-
09:30
-
09:26
Партнерский контент