Главным арбитром матча «Зенит» — ЦСКА назначен Сергей Иванов

Сергей Иванов назначен главным арбитром на центральный матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — ЦСКА, информирует официальный сайт РФС.
Полный список судейских назначений на матчи 6-го тура РПЛ:
«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Варанцо Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Александр Богданов; инспектор — Эдуард Малый.
«Спартак» — «Сочи»:судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Иван Сиденков; AVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Зуев.
«Ахмат» — «Арсенал»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Игорь Князев; резервный судья — Иван Сараев; VAR — Анатолий Жабченко; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Александр Гвардис.
«Зенит» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Валерий Данченко; резервный судья — Алексей Матюнин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Игорь Синер.
«Урал» — «Ростов»: судья — Артём Любимов, ассистенты судьи — Владимир Миневич, Кирилл Большаков; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Павел Шадыханов; AVAR — Арам Петросян; инспектор — Андрей Бутенко.
«Химки» — «Нижний Новгород»: судья — Владимир Москалёв, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья — Андрей Фисенко; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Динамо» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Константин Шаламберизде, Денис Березнов; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Карасёв; AVAR — Илья Елеференко; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Краснодар» — «Рубин»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Кирилл Силантьев; VAR — Евгений Турбин; AVAR — Алексей Лунев; инспектор — Сергей Французов.
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