В «Ростове» остались недовольны предложенными вариантами реформ РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» сделал заявление, в котором выразил несогласие с некоторыми проектами реформ Российской Премьер-Лиги.
«Увеличение количества топовых матчей в чемпионате: для региональных команд приезд больших клубов и есть топовые матчи. Соответственно, введение новой системы, наоборот, уменьшит для «Ростова» количество топовых матчей, так как некоторые топ-клубы за весь сезон ни разу не приедут в город. Кроме того, перенасыщение сезона такими играми, как ЦСКА – Спартак, снизит ценность этих матчей для болельщиков, как это произошло в КХЛ.
Определение соперников на первом этапе с помощью компьютерной программы: при таком раскладе ФК «Ростов» может ни разу за сезон не сыграть с ЦСКА, «Спартаком», «Зенитом» или «Краснодаром» дома. То есть реальна ситуация, при которой люди, купившие сезонный абонемент, не увидят у себя на стадионе ведущие команды страны. Это огромная «просадка» по билетным, мерчендайзинговым и партнёрским доходам, а также колоссальная потеря зрительского интереса к турниру.
Использование легионеров без ограничений, если платишь «налог на роскошь»: это нововведение лишь нарушит спортивный принцип, увеличит разрыв в результатах между топ-клубами и всеми остальными, что, соответственно, снизит конкурентность чемпионата и девальвирует зрительский интерес.
В общем и целом принятие реформ в действующем виде лишь увеличит разницу между богатыми и бедными клубами, а также усугубит снижение конкурентной среды в нашем футболе. Футбольный клуб «Ростов» предлагает доработать предлагаемые реформы с учётом мнений всех клубов РПЛ», — написано в заявлении на официальном сайте «Ростова».
- 24 августа 2021
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