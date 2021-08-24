Новичок «Локомотива» Бека-Бека назвал комфортную для себя позицию на поле

Новоиспечённый полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека прокомментировал свой переход в московский клуб и рассказал, на какой позиции чувствует себя наиболее комфортно.

«После своего прилёта у меня было время познакомиться с Москвой. Это очень красивый город, симпатичные здания, архитектура. Везде всё очень чисто. Этот город мне сразу понравился. Я сразу почувствовал себя комфортно в нём. Прекрасно себя чувствую в Москве. Также хочу поблагодарить всех за тёплый приём. Это и сотрудники клуба, и болельщики команды. Спасибо всем за тёплые сообщения, которые я получил как от болельщиков команды, так и просто от москвичей. Всем огромное спасибо. Ещё раз хочу повторить, что я очень счастлив быть здесь.

Я счастлив, что подписал контракт с «Локомотивом». Очень рад, что стал частью этой команды. И уже весь в нетерпении, чтобы скорее выйти на поле и поскорее сыграть за «Локо» на этом великолепном стадионе. Хочется поскорее познакомиться с моими товарищами по команде. Ещё раз всем спасибо за тёплый приём.

Я игрок середины поля. Могу играть как в опорной зоне, так и выше, ближе к воротам соперника – в более атакующем амплуа. Мне комфортно играть на позиции полузащитника, как оборонительного, так и атакующего плана. И своей игрой в центре поля надеюсь помогать своей новой команде побеждать как можно чаще», — приводит слова Бека-Бека официальный сайт «Локомотива».