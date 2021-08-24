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Курбан Бердыев стал главным тренером «Кайрата»

Курбан Бердыев стал главным тренером «Кайрата»
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Туркменский специалист Курбан Бердыев возглавил казахстанский футбольный клуб «Кайрат». Контракт с тренером рассчитан до конца года, с возможностью пролонгации на два года. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в июне покинул алматинский клуб. Его сменил Кирилл Кекер, который ушёл в отставку после поражения от «Алашкерта» в квалификации Лиги Европы. Последним обязанности главного тренера исполнял Артём Гавриленко.

Шпилевский возглавил «Кайрат» в ноябре 2018 года, а в 2020-м впервые за 16 лет привёл команду к чемпионству. В нынешнем сезоне «Кайрат» занимает третье место, уступая лидирующему «Тоболу» 5 очков.

В 1994-1995 годах Бердыев уже возглавлял «Кайрат». Также он работал в казанском «Рубине» и «Ростове» из одноимённого города.

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