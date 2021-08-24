Килиан Мбаппе рассказал о своих амбициях

Нападающий футбольного клуба «Пари-Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о своём выступлении в чемпионате Франции.



«У каждого теперь есть план «анти-Килиан». Это значит, что меня считают выдающимся игроком и просто звездой. Это требует от меня применения козырей. Мне это нравится. Я люблю вызовы. Во Франции не лучшая лига мира, но я всегда чувствовал ответственность за то, чтобы быть символом чемпионата и помогать ему расти. Профессиональные амбиции? Выиграть всё», – цитирует Мбаппе Esquire.com.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче чемпионата. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.