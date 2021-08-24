Стали известны изменения в тренерско-административном штабе сборной России по футболу

Стали известны изменения в тренерско-административном штабе сборной России по футболу. Соответствующая информация была размещена на сайте Российского футбольного союза (РФС).

«Штаб национальной сборной России пополнили ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин и руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником команды стал Сергей Куличенко.

Сборную России покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.



Благодарим специалистов за работу в сборной и желаем успехов в профессиональной карьере!», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.