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Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем»

Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем»
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Шотландский защитник Эндрю Робертсон продлил контракт с «Ливерпулем», информирует официальный сайт мерсисайдского клуба.

Стороны пролонгировали соглашение до 2026 года. Финансовые детали сотрудничества Робертсона и «Ливерпуля» не разглашаются.

Напомним, Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В прошлом сезоне шотландский футболист принял участие в 38 матчах английской Премьер-лиги, забил два гола и отдал семь результативных передач. Эндрю недавно восстановился после травмы, полученной на старте сезона. Сейчас он тренируется в общей группе и готовится к следующей игре.

«Ливерпуль» в матче 3-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 сыграет с «Челси». Встреча пройдёт 28 августа на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

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