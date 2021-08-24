Эриксен — врачам: вы проделали фантастическую работу и спасли мне жизнь

Полузащитник «Интера» и сборной Дании Кристиан Эриксен поблагодарил врачей, которые спасли ему жизнь.

«Я хотел бы поблагодарить Мортена Скьолдагера, Мортена Боэсена и всю медицинскую бригаду, которая помогала мне на стадионе «Паркен» 12 июня. Вы проделали фантастическую работу и спасли мне жизнь. Также хотел бы сказать спасибо своему другу и капитану Симону Кьеру и товарищам по сборной Дании за поддержку, которую они оказали мне 12 июня и оказывают по сей день. Огромное спасибо болельщикам, который присылали сообщения мне и моей семье. Это многое значит для нас. Это дало нам силы. Спасибо за поддержку», — приводит слова Эриксена пресс-служба УЕФА.

Напомним, 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, а затем увезли в больницу. Позднее выяснилось, что игрок перенёс остановку сердца. Кристиану установили кардиовертер-дефибриллятор.