Де Дзерби: у «Монако» есть не только Головин
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Главный тренер донецкого «Шахтёра» Роберто Де Дзерби в преддверии ответного матча раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА с «Монако» поделился мнением о сопернике.
«У «Монако» есть не только Головин. У них много сильных футболистов, к примеру, таких, как Желсон. У них также есть сильные защитники, сильная средняя линия. Но завтра мы должны просто играть, контролировать мяч и атаковать. Важно будет забить», — передаёт слова Де Дзерби корреспондент «Чемпионата» Микаил Гусейнов.
Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА «Шахтёр» — «Монако» состоится завтра, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове. Начало встречи — в 22:00 мск. Первая встреча в Монако завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.
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