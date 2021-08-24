Федерико Вальверде подписал новый долгосрочный контракт с «Реалом»
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Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде продлил контракт, сообщается на официальном сайте испанского клуба.
«Федерико Вальверде подписал новое соглашение в «Реале» в сопровождении президента клуба Флорентино Переса. Уругвайский полузащитник останется в нашем клубе до 30 июня 2027 года. После подписания он получил футболку со своим именем и номером 2027», — говорится в сообщении.
Вальверде — воспитанник «Пеньяроля». Полузащитник выступает за мадридский «Реал» с 2016 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в двух матчах чемпионата Испании, результативными действиями не отметился. Всего за «Реал» Вальверде провёл 104 встречи, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
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