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Бывший главный редактор «Чемпионата» назначен пресс-атташе сборной России

Бывший главный редактор «Чемпионата» назначен пресс-атташе сборной России
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Главный редактор Sport24, бывший главный редактор «Чемпионата» Самвел Авакян назначен руководителем пресс-службы сборной России, сообщается служба коммуникаций РФС.

Авакян будет совмещать работу в СМИ и сборной России до окончания отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Авакян был главным редактором «Чемпионата» в 2014-2018 годах. До этого он долгое время работал в нашем издании сначала редактором отдела «Футбол», а позднее и заместителем главного редактора.

Кроме Авакяна, штаб национальной команды России сегодня пополнили ассистент тренера по физподготовке Хуан Хосе Солья Агиар, физиотерапевты Карлос Алонсо Кальвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, старший врач Владимир Хайтин, врачи Михаил Вартапетов и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин и администратор Эдуард Шубин. Начальником команды стал Сергей Куличенко.

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