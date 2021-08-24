Авакян: давно знаком с Карпиным, время на адаптацию в сборной России не потребуется

Новый руководитель пресс-службы сборной России Самвел Авакян прокомментировал назначение в штаб национальной команды.
«Благодарен РФС за возможность работать с главной командой страны. Это большая честь для меня.
Я давно знаком с Валерием Георгиевичем, поэтому мне не потребуется время на адаптацию. Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной. Я постараюсь сделать работу журналистов со сборной максимально комфортной, а команда будет открыта для всех без исключения изданий», — приводит слова Авакяна служба коммуникаций РФС.
Авакян будет совмещать работу в Sport24 и сборной России до окончания отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Авакян был главным редактором «Чемпионата» в 2014-2018 годах. До этого он долгое время работал в нашем издании сначала редактором отдела «Футбол», а позднее и заместителем главного редактора.
- 24 августа 2021
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:33
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
16:52
-
16:46
-
16:33
-
16:21
-
16:21
-
16:12
-
16:04
-
16:00
-
15:55
-
15:47
-
15:25
-
15:14
-
15:10
-
15:04
-
14:48
-
14:42
-
14:37
-
14:35
-
14:28
-
14:21
-
14:16
-
14:10
-
13:53
-
13:51
-
13:43