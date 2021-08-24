Авакян: давно знаком с Карпиным, время на адаптацию в сборной России не потребуется

Новый руководитель пресс-службы сборной России Самвел Авакян прокомментировал назначение в штаб национальной команды.

«Благодарен РФС за возможность работать с главной командой страны. Это большая честь для меня.

Я давно знаком с Валерием Георгиевичем, поэтому мне не потребуется время на адаптацию. Отдельно скажу, что моя работа на Sport24 не скажется на информационной политике сборной. Я постараюсь сделать работу журналистов со сборной максимально комфортной, а команда будет открыта для всех без исключения изданий», — приводит слова Авакяна служба коммуникаций РФС.

Авакян будет совмещать работу в Sport24 и сборной России до окончания отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Авакян был главным редактором «Чемпионата» в 2014-2018 годах. До этого он долгое время работал в нашем издании сначала редактором отдела «Футбол», а позднее и заместителем главного редактора.