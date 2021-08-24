Милевский — Блохину: хочу извиниться. Вы – великий игрок, великий тренер, король футбола

Известный украинский нападающий Артём Милевский обратился к экс-тренеру сборной Украины Олегу Блохину на церемонии награждения премии «Национальная легенда Украины».

«Сборная Украины 2006 года – команда-звезда. Шевченко, Ребров, Шовковский, Тимощук, Воронин, Гусин. Но главной звездой были вы. Вы добились с командой грандиозного успеха в истории сборной Украины. Олег Владимирович, хочу поздравить вас с высокой наградой и извиниться – в первую очередь, за журналистов. Когда вы говорили, что команда выйдет с первого места на ЧМ-2006, все смеялись. И не только журналисты, но и очень многие — а вы доказали делом.

От лица всей команды хочу извиниться за 0:4 от Испании. Тогда нас все хоронили, была реально тяжёлая ситуация. Но вы нашли слова мотивации – не буду говорить, какие. Мы выиграли два последующих матча и вышли из группы благодаря вам. Ну и скажу о себе – тоже хочу перед вами извиниться. У нас были большие недопонимания, средние, маленькие. Все люди делают ошибки – может быть, я в какой-то мере делал их побольше. Но сегодня такой день – можно понять и простить, да? Хочется забыть всё плохое, вспоминать только хорошие моменты. Вы – великий футболист, великий тренер, король футбола. Здоровья вашей семье и всех благ», — приводит слова Милевского ua.tribuna.com.