Защитник «Челси» Дзаппакоста перешёл в «Аталанту»
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«Аталанта» на официальном сайте объявила о заключении контракта с защитником лондонского «Челси» Давиде Дзаппакостой. Срок действия соглашения не сообщается. Ранее появилась информация, что контракт 29-летнего итальянского футболиста с «Аталантой» будет рассчитан до 2025 года.
Напомним, Дзаппакоста играл за «Челси» с 2017 года. В сезоне-2020/21 итальянский футболист выступал за «Дженоа» на правах аренды. На счету защитника четыре гола и две результативные передачи в 25 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.
Ранее Дзаппакоста выступал за «Рому», «Торино», «Аталанту», «Авеллино» и «Ислоа Лири». По итогам завершившегося чемпионата клуб «Дженоа» с 42 очками занял 11-е место в Серии А.
Новость по темеИсточник: «Локомотив» интересуется полузащитником «Челси»
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