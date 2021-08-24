Защитник «Челси» Дзаппакоста перешёл в «Аталанту»

«Аталанта» на официальном сайте объявила о заключении контракта с защитником лондонского «Челси» Давиде Дзаппакостой. Срок действия соглашения не сообщается. Ранее появилась информация, что контракт 29-летнего итальянского футболиста с «Аталантой» будет рассчитан до 2025 года.



Напомним, Дзаппакоста играл за «Челси» с 2017 года. В сезоне-2020/21 итальянский футболист выступал за «Дженоа» на правах аренды. На счету защитника четыре гола и две результативные передачи в 25 матчах за команду. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 8 млн.



Ранее Дзаппакоста выступал за «Рому», «Торино», «Аталанту», «Авеллино» и «Ислоа Лири». По итогам завершившегося чемпионата клуб «Дженоа» с 42 очками занял 11-е место в Серии А.