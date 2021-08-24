Президент «Легиона Динамо» Лахиялов отстранён на пять матчей ФНЛ-2 за угрозы

Президент махачкалинского «Легион Динамо» Шамиль Лахиялов получил наказание от КДК РФС по итогам матча с «Машуком-КМВ» (2:2).

«За оскорбительное поведение официального лица клуба в отношении официального лица матча, а также за угрозу причинения вреда — дисквалифицировать президента ФК „Легион Динамо“ Лахиялова Ш.Г. на пять матчей первенства и оштрафовать его на 140 тыс. рублей», — говорится в пресс-релизе РФС.

Сотрудник по маркетингу «Легиона Динамо» Магомед Лахиялов за оскорбительное поведение, оказание физического воздействия на игрока соперника и за угрозу причинения вреда отстранён от любой связанной с футболом деятельности на шесть месяцев и оштрафован его на 155 тыс. рублей.

Футболист махачкалинского клуба Шамиль Саадуев дисквалифицирован на четыре матча за агрессивное поведение, старший тренер «Легион Динамо» Ахмад Магомедкамилов за провокационные действия отстранён на один матч и оштрафован на 10 тыс. рублей. Кроме того, клуб «Легион Динамо» оштрафован на 150 тыс. рублей и проведёт следующий домашний матч на нейтральном поле в другом городе.