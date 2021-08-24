«Столько получать непозволительно». Акционер «Спартака» обжалует решение суда с Газизовым

Елена Чачуа, представитель акционерного общества «Капитальные активы», прокомментировала решение суда не удовлетворять исковые требования акционера к «Спартаку» и генеральному директору «Уфы» Шамилю Газизову.

«После того, как суд признал спор корпоративным, то надо было играть на этом поле. Посмотрим доводы суда, мы его уважаем, но с ним не согласны и будем его обжаловать. Мы ждём мотивированного решения, где суд изложит свою позицию по каждому поводу. Я думаю, что там не что-то, что связано с заявлением ответчика. Обществу применён ущерб, акционеру тоже. Мы считали, что действовали в правовом поле. Практика золотых парашютов говорит, что они ушли в прошлое – никому не позволительно получать столько денег от клуба. Там четыре месяца, куда столько? Это не вопрос подсчёта чужих денег, но деньги общества таким образом расходоваться они не могут.

В данном случае заключили договор, там были прописаны условия. Уволить гендиректора можно было только советом директоров, такое решение было принято. Как можно его дополнить после? Изначально был заключён договор, в котором было прописано: если его уволит акционерное общество, ты выплаты полагаются. Если же по соглашению сторон – то ничего нет. Но есть положение о гендиректоре, где говорится, что акционерное общество может выплатить за успехи в работе. Но это может решить только совет директоров и не после расторжения договора. У Леонида Арнольдовича такого права нет.



Слова участников спора для СМИ – только слова. В договоре Газизова прописано, что соглашение сторон не предусматривает выплаты, что бы он не говорил. В Уфе, где был спор, они говорили, что эта выплата – как выплата за отказ от продолжения трудового договора. Поэтому представитель клуба говорил о том, что нет вынужденного увольнения.



Леонид Федун выглядит в нелицеприятном свете и подписал бумагу, не посмотрев на неё? В клубе есть юристы, кадровая служба, и клуб приобщил справку, где написано – этот документ (с Газизовым) не готовился кадровой службой. Мне трудно говорить, в чём было заблуждение, в которое ввели Федуна. Но думаю, он полагал, что документ был подготовлен кадровой службой клуба», — передаёт слова Чачуа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, акционерному обществу «Капитальные активы» принадлежат 22% акций «Спартака».