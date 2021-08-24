«Арсенал» поддерживает изменение лимита на легионеров по формуле «10+15»

Тульский «Арсенал» поддерживает смягчение нынешнего лимита на легионеров по формуле «10+15». Об этом «Чемпионату» рассказал источник, близкий к клубу.

«Также в клубе считают необходимым ввести определённые критерии качества легионеров. Например, речь может идти о том, что в заявку клубов РПЛ могут попадать только легионеры, являющиеся игроками сборных своих стран», – добавил собеседник «Чемпионата».

Напомним, ранее нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этом случае проводилось бы несколько стадий турнира. Накануне, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате.