«Арсенал» поддерживает изменение лимита на легионеров по формуле «10+15»
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Тульский «Арсенал» поддерживает смягчение нынешнего лимита на легионеров по формуле «10+15». Об этом «Чемпионату» рассказал источник, близкий к клубу.
«Также в клубе считают необходимым ввести определённые критерии качества легионеров. Например, речь может идти о том, что в заявку клубов РПЛ могут попадать только легионеры, являющиеся игроками сборных своих стран», – добавил собеседник «Чемпионата».
Напомним, ранее нидерландская компания Hypecube предложила перейти на швейцарскую систему проведения чемпионата Российской Премьер-Лиги. В этом случае проводилось бы несколько стадий турнира. Накануне, 23 августа, президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация предлагает отменить лимит на легионеров в чемпионате.
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