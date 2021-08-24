Защитник киевского «Динамо» близок к переходу в ПАОК на правах аренды

Защитник киевского «Динамо» Сидклей близок к переходу в греческий ПАОК на правах аренды, сообщает meta-ratings.com.ua.
По информации источника, стороны находятся в активной стадии переговоров. Сообщается, что в случае достижения соглашения греческий клуб не будет платить за аренду бразильского футболиста, но обязуется выкупить контракт Сидклея у «Динамо» через один год за € 2 млн.
Напомним, Сидклей выступает за киевское «Динамо» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский футболист принял участие в двух матчах украинской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. В 2020 году Сидклей выступал в составе клуба «Коринтианс» на правах аренды. Ранее Сидклей играл за «Линьярис», «Шарджу», «Атлетико Паранаэнсе» и другие команды.
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