Защитник киевского «Динамо» близок к переходу в ПАОК на правах аренды

Защитник киевского «Динамо» Сидклей близок к переходу в греческий ПАОК на правах аренды, сообщает meta-ratings.com.ua.

По информации источника, стороны находятся в активной стадии переговоров. Сообщается, что в случае достижения соглашения греческий клуб не будет платить за аренду бразильского футболиста, но обязуется выкупить контракт Сидклея у «Динамо» через один год за € 2 млн.

Напомним, Сидклей выступает за киевское «Динамо» с 2018 года. В нынешнем сезоне 28-летний бразильский футболист принял участие в двух матчах украинской Премьер-лиги и не отметился результативными действиями. В 2020 году Сидклей выступал в составе клуба «Коринтианс» на правах аренды. Ранее Сидклей играл за «Линьярис», «Шарджу», «Атлетико Паранаэнсе» и другие команды.