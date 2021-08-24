Криштиану Роналду намерен перейти в «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает L'Equipe.



По информации источника, португальский футболист намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Сообщается, что переход Роналду в стан «горожан» может состояться в нынешнее трансферное окно. Летнее окно в Англии будет закрыто 31 августа.



Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Сообщалось, что Роналду, который остался на скамейке запасных на матче 1-го тура Серии А с «Удинезе», сам попросил не ставить его в стартовый состав. Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе.