Криштиану Роналду намерен перейти в «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщает L'Equipe.
По информации источника, португальский футболист намерен продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Сообщается, что переход Роналду в стан «горожан» может состояться в нынешнее трансферное окно. Летнее окно в Англии будет закрыто 31 августа.
Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Сообщалось, что Роналду, который остался на скамейке запасных на матче 1-го тура Серии А с «Удинезе», сам попросил не ставить его в стартовый состав. Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе.
- 24 августа 2021
-
21:18
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:39
-
20:25
-
20:18
-
20:14
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:31
-
19:23
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:08
-
18:01
-
17:50
-
17:49
-
17:45
-
17:33
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
16:52
-
16:46
-
16:33
-
16:21