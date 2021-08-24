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Защитник «Спартака» Маслов перенёс операцию. Восстановление займёт пять месяцев

Защитник «Спартака» Маслов перенёс операцию. Восстановление займёт пять месяцев
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Защитник «Спартака» Павел Маслов был прооперирован в одной из клиник Финляндии. На восстановление 21-летнего игрока потребуется около пяти месяцев, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Паша достаточно неплохо восстанавливался, готовился вернуться в игру на старте сезона, но снова случился рецидив. Накопленные воспалительные изменения потребовали операции по восстановлению целостности сухожилий обеих четырёхглавых мышц», — приводит пресс-служба слова главного врача «Спартака» Глеба Чернова.

В июне у Маслова случился рецидив старой травмы. Повреждение беспокоило Павла по ходу минувшего сезона. В июле Маслов приступил к беговой работе на поле, работал по индивидуальной программе.

Маслов на молодёжном уровне выступал за ЦСКА и «Тюмень». В тюменской команде в 2016 году дебютировал на взрослом уровне, а спустя два года перебрался в «Спартак». В завершившемся сезоне-2020/2021 защитник принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, забил два автогола.

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