Источник: «Спартак» купил защитника «Галатасарая», с которым вёл переговоры «Зенит»

Московский «Спартак» подписал четырёхлетний контракт с защитником «Галатасарая» Марканом, утверждает Sqenf Foot. Сумма трансфера составила € 8,5 млн.

Сообщалось, что в услугах бразильского футболиста был заинтересован «Зенит». «Галатасарай» запрашивал € 12 млн за трансфер Маркана, но «Зенит» был готов заплатить € 8 млн. Стороны вели переговоры.



Отметим, в матче 1-го тура чемпионата Турции «Гиресунспор» — «Галатасарай» (0:2) произошёл инцидент с участием Маркана. На 63-й минуте бразильский защитник вступил в перепалку со своим одноклубником, турецким полузащитником Керемом Актюркоглу, нанеся ему два удара по лицу. Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, после чего показал бразильцу прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд. Маркан получил 8-матчевую дисквалификацию по итогам встречи чемпионата Турции с «Гиресунспором».