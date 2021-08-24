У Аарона Рэмси диагностирована травма бедра

У полузащитника «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарона Рэмси диагностирована травма приводящей мышцы правого бедра, сообщается на официальном сайте туринского клуба.
Валлиец получил повреждение в матче 1-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» (2:2). Сообщается, что через 10 дней Рэмси пройдёт повторное медицинское обследование, в результате которого будут определены точные сроки восстановления хавбека.
Таким образом, Рэмси не сможет помочь сборной Уэльса в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командами Беларуси (5 сентября) и Эстонии (8 сентября).
В минувшем сезоне Серии А Аарон Рэмси провёл 22 матча, забил два гола и сделал четыре результативные передачи. Рэмси перешёл в «Ювентус» летом 2019 года на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». Контракт 30-летнего полузащитника с туринским суперклубом действует до 30 июня 2023 года.
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