Мамаев: любому футболисту реально вернуться в сборную России при Карпине

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев высказался по поводу своих шансов на возвращение в сборную России.

«Карпин общался с Дзагоевым? Думаю, в наших с ним взаимоотношениях такой разговор неуместен. Все его требования я знаю, а он прекрасно знает меня. Мы понимаем друг друга. Думаю, любому футболисту реально вернуться в сборную при Карпине. Георгич — из тех тренеров, кто отталкивается исключительно от пользы сборной, чтобы дать результат», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

Напомним, Мамаев выступает за «Ростов» с прошлого года, а до этого защищал цвета «Краснодара», ЦСКА и «Торпедо». В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 13 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил два гола и отдал одну результативную передачу.