Экс-защитник «Сочи» Адиль Рами продолжит карьеру во Франции
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Бывший защитник «Сочи» и сборной Франции Адиль Рами продолжит карьеру на родине, сообщает RMC Sport.
По информации источника, 35-летний футболист станет игроком «Труа». Рами уже прошёл медицинский осмотр для французского клуба и в ближайшее время заключит контракт, рассчитанный на один сезон с возможностью продления ещё на год.
В июле Рами покинул «Боавишту». В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 22 матчах чемпионата Португалии и не отметился результативными действиями. Напомним, в феврале 2020 года Рами перешёл в «Сочи» из «Фенербахче» и не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб. Французский футболист подписал с российским клубом контракт до 30 июня 2020 года.
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