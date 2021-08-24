Брат владельца «ПСЖ» запостил фото с Месси и Роналду в футболке парижан

Халифа бин Хамад Аль Тани, брат владельца «ПСЖ» Тамима бин Хамад Аль-Тани, опубликовал в своём «твиттере» фото форвардов Лионеля Месси и Криштиану Роналду в футболке парижан.
«Может быть?» — подписал фото шейх.
Сообщалось, что «ПСЖ» решил сменить Килиана Мбаппе на Роналду в 2022 году. В парижском клубе смирились с тем, что Килиан Мбаппе не станет продлевать контракт, истекающий следующим летом. Тем не менее, 22-летнего футболиста не отпустят в нынешнее трансферное окно, поскольку это не вопрос денег. Ожидается, что через год Килиан присоединится к мадридскому «Реалу» на правах свободного агента.
На место Мбаппе глава «ПСЖ» намерен заполучить Криштиану Роналду, у которого к тому моменту закончится соглашение с «Ювентусом». 36-летний португалец также перейдёт в команду бесплатно, если не считать подъёмные и агентские выплаты.
Ранее «ПСЖ» подписал свободным агентом Лионеля Месси, который не смог продлить договор с «Барселоной» из-за финансового регламента испанской Примеры и проблем каталонского клуба.
- 24 августа 2021
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