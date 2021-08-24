Головин — в заявке «Монако» на ответный матч отбора Лиги чемпионов с «Шахтёром»
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«Монако» объявил заявку на ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с донецким «Шахтёром». В список игроков на эту встречу попал российский полузащитник Александр Головин.
Заявка «Монако»: Маецки, Лиэнар, Нюбель, Агилар, Бадьяшиль, Балло-Туре, Дисаси, Якобс, Энрике, Марипан, Матсима, Сидибе, Диоп, Фабрегас, Фофана, Желсон, Головин, Лукас, Матазо, Чуаэми, Бен-Йеддер, Боаду, Исидор, Фолланд.
Ответный матч раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Шахтёр» — «Монако» состоится завтра, 25 августа, на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, первая игра прошла в Монако и завершилась победой донецкой команды со счётом 1:0.
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