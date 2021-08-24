Футболисты норвежского клуба извинились за оргию на газоне стадиона

Футболисты норвежского клуба «Бранн» оказались в центре скандала, сообщает NRK.
12 игроков «Бранна» устроили вечеринку на домашнем стадионе клуба 10 августа. В мероприятии принимали участие семь девушек. В СМИ сообщалось, что футболисты употребляли алкоголь, а также совершали действия сексуального характера на стадионе. Позже игроки принесли официальные извинения и добровольно сдали тесты на наркотики, которые дали отрицательные результаты.
«Мы сожалеем о своём поступке и понимаем, что вызвало негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, кто любит «Бранн» и норвежский футбол. Наша цель — восстановить доверие болельщиков «Бранна», клуба и всех, кто любит эту команду», — говорится в письме игроков, опубликованном на официальном сайте «Бранна».
- 24 августа 2021
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