Футболисты норвежского клуба извинились за оргию на газоне стадиона

Футболисты норвежского клуба «Бранн» оказались в центре скандала, сообщает NRK.

12 игроков «Бранна» устроили вечеринку на домашнем стадионе клуба 10 августа. В мероприятии принимали участие семь девушек. В СМИ сообщалось, что футболисты употребляли алкоголь, а также совершали действия сексуального характера на стадионе. Позже игроки принесли официальные извинения и добровольно сдали тесты на наркотики, которые дали отрицательные результаты.

«Мы сожалеем о своём поступке и понимаем, что вызвало негативную реакцию. Приносим свои извинения всем, кто любит «Бранн» и норвежский футбол. Наша цель — восстановить доверие болельщиков «Бранна», клуба и всех, кто любит эту команду», — говорится в письме игроков, опубликованном на официальном сайте «Бранна».