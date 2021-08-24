«Реал» сделал официальное предложение «ПСЖ» о трансфере Мбаппе

Мадридский «Реал» сделал официальное предложение о трансфере нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».
По информации источника, испанский клуб предложил € 160 млн за переход Мбаппе в нынешнее летнее трансферное окно. Сообщается, что «ПСЖ» пока не дал ответа на предложение.
Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету восемь голов в 10 играх в Лиге чемпионов. На чемпионате Европы Мбаппе принял участие в четырёх играх и отметился одним ассистом.
- 25 августа 2021
-
00:22
- 24 августа 2021
-
23:59
-
23:52
-
23:32
-
23:21
-
23:01
-
22:44
-
22:41
-
22:28
-
22:24
-
21:45
-
21:40
-
21:18
-
20:52
-
20:50
-
20:42
-
20:39
-
20:25
-
20:18
-
20:14
-
20:04
-
19:56
-
19:53
-
19:31
-
19:23
-
19:18
-
19:09
-
19:00
-
19:00
-
18:48
-
18:43
-
18:33
-
18:29
-
18:15
-
18:08