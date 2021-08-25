«Ювентус» определился с ценой за Роналду, «Манчестер Сити» не готов платить за игрока

«Ювентус» определился с суммой, за которую хочет продать португальского нападающего Криштиану Роналду, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ране сообщалось, что Роналду рассматривает возможность перехода в «Манчестер Сити». Туринцы хотят получить за игрока € 25-30 млн. Английский клуб, в свою очередь, не хочет платить деньги за Роналду, у которого летом 2022 года истекает срок действия контракта с клубом.

Напомним, Роналду выступает за туринский «Ювентус» с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

Сообщалось, что Роналду, который остался на скамейке запасных на матче 1-го тура Серии А с «Удинезе», сам попросил не ставить его в стартовый состав. Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе.