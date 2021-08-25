Президент «Ниццы» обвинил Гендузи во лжи из-за фото повреждений после драки с фанатами

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривьер обвинил полузащитника «Марселя» Маттео Гендузи во лжи из-за фото повреждений в результате драки с фанатами «Ниццы» во время матча третьего тура чемпионата Франции.

«За исключением фотографии, которая повсюду, в отношении игроков «Марселя» не было никакого насилия. Между прочим, у Гендузи не было следов повреждения на поле, которые он показал на фотографии», — приводит слова Ривьера Goal со ссылкой на L'Equipe.

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Напомним, на матче 3-го тура французской Лиги 1 «Ницца» — «Марсель» болельщики массово выбежали на поле и подрались с игроками. Конфликтный эпизод завязался так: ультрас «Ниццы» кинули бутылкой в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Футболист бросил бутылку обратно в трибуну, после чего разъярённые фанаты «орлят» вырвались на поле. Затем стало известно, что футболисты «Марселя» отказались продолжать матч с «Ниццей» из-за отсутствия гарантий безопасности. За это клубу грозит техническое поражение со счётом 0:3.