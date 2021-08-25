Рамальо о вылете из ЛЧ: ПСВ был лучшей командой в обоих матчах с «Бенфикой»

Защитник ПСВ Рамальо прокомментировал поражение в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой».
«Мы были лучшей командой в обоих матчах но футбол решается голами, а «Бенфика» забила больше. Мы можем гордиться тем, что сделали. Мы отдали всё — уходим с высоко поднятой головой. Мы были лучшей командой. После удаления мы не были достаточно эффективны. Мы многое создали, но просто упустили свои моменты. У «Бенфики» есть качество, и их вратарь очень хорошо справился», — приводит слова Рамальо официальный сайт УЕФА.
В одном из матчей «Бенфика» по сумме двух игр прошла ПСВ. Первый матч этих соперников завершился победой «Бенфики» со счётом 2:1. Ответная встреча проходила на стадионе «Филипс» в Эйндховене и завершилась со счётом 0:0.
«Бенфика» получила путёвку в групповой этап Лиги чемпионов, ПСВ – в групповой этап Лиги Европы.
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