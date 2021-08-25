«Барселона» в ярости на Юмтити из-за его отказа покинуть клуб и готова на радикальные меры

«Барселона» злится на защитника Самуэля Юмтити из-за его отказа покинуть клуба, сообщает Sport.es.

Каталонский клуб сказал игроку, что его отношение неприемлемо. Тот факт, что он не желает даже рассматривать предложения, которые могли бы дать ему возможность вернуться на тот уровень, на котором он играл раньше, вызывает гнев у руководства команды.

Отмечается, в следующие несколько дней руководство каталонцев проведёт переговоры с игроком и попробует настоять на том, чтобы он пересмотрел различные предложения, которые ему поступили. Если эта тактика не сработает, «Барселона» готова будет пойти на более радикальные меры.

Юмтити перешёл в «Барселону» в 2016 году из «Лиона», воспитанником которого является и за который выступал с начала карьеры. В прошлом сезоне защитник принял участие в 13 матчах чемпионата Испании.