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«Тоттенхэм» и «Челси» претендуют на защитника «Севильи» Кунде

«Тоттенхэм» и «Челси» претендуют на защитника «Севильи» Кунде
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«Тоттенхэм» хочет приобрести французского защитника «Севильи» Жюля Кунде. Об этом сообщает L'Equipe.
При этом, по информации источника, главным претендентом на игрока всё-таки является «Челси».

Ранее сообщалось, что «Севилья» не хочет расставаться с защитником сборной Франции по цене ниже его рыночной стоимости. Испанцы запросили у «Челси» около € 80 млн. Аристократы готовы были привлечь к сделке соотечественника Кунде Курта Зума, однако «Севилья» ответила отказом. Также отмечалось, что Кунде хочет выступать в Лиге чемпионов и по этой причине отказывается переходить в «Тоттенхэм».

Кунде защищает цвета «Севильи» с 2019 года, а до этого выступал за «Бордо». В минувшем сезоне Жюль принял участие в 34 матчах испанской Примеры, забил два гола, отдал одну результативную передачу и получил четыре жёлтые карточки.

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