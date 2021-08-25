Трансфер Гари Меделя из «Болоньи» в «Эльче» находится на финальной стадии

Чилийский полузащитник Гари Медель близок к переходу из «Болоньи» в «Эльче». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, 34-летнему игроку предложен контракт до 2023 года.
В минувшем чемпионате Италии Медель провёл за «Болонью» 11 матчей (шесть в основе), сделал одну результативную передачу и получил одну жёлтую карточку.
Медель выступает за «Болонью» с 2019 года. Ранее он играл за «Бешикташ», «Интер», «Кардифф», «Севилью», «Боку» и «Универсидад Католика». Кроме того, Медель выступает за сборную Чили с 2007 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 1 млн.
В прошлом сезоне Серии А «Болонья» с 41 очком заняла 12-е место. «Эльче» в минувшем чемпионате Испании набрал 36 очков и занял 17-е место, оказавшись в двух очках от зоны вылета.
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