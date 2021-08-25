Арустамян уволился с «Матч ТВ», Роналду намерен перейти в «Сити». Главное к утру

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян уволился с телеканала из-за интервью с Павлом Мамевым, а футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым.
2. Криштиану Роналду намерен перейти в «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна.
3. Владимир Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода».
4. Курбан Бердыев стал главным тренером «Кайрата».
5. «Лион» предложил «Зениту» за Азмуна € 11 млн.
6. «Вест Хэм» близок к покупке Влашича за € 30 млн.
7. Источник: «Локомотив» интересуется полузащитником «Челси».
8. Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия.
9. Источник: «Спартак» купил защитника «Галатасарая», с которым вёл переговоры «Зенит».
10. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде.
11. Неизвестный попытался напасть на Хабиба в Нижнем Новгороде. Видео.
12. Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.
13. «Сампдория» направила «Краснодару» предложение о покупке де Вильены.
- 25 августа 2021
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
07:37
-
07:19
-
07:00
-
06:39
-
06:21
-
06:00
-
05:39
-
05:18
-
04:51
-
04:23
-
03:08
-
02:53
-
02:26
-
02:02
-
01:39
-
01:19
-
00:58
-
00:47
-
00:22
- 24 августа 2021
-
23:59
-
23:52
-
23:32
-
23:21
-
23:01
-
22:44
-
22:41
-
22:28
-
22:24
-
21:45
-
21:40
-
21:18
-
20:52