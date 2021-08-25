Арустамян уволился с «Матч ТВ», Роналду намерен перейти в «Сити». Главное к утру

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян уволился с телеканала из-за интервью с Павлом Мамевым, а футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду намерен перейти в «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Нобель Арустамян уволился с «Матч ТВ» из-за интервью с Мамаевым.

2. Криштиану Роналду намерен перейти в «Манчестер Сити» до закрытия трансферного окна.

3. Владимир Путин поручил найти спонсора для «Нижнего Новгорода».

4. Курбан Бердыев стал главным тренером «Кайрата».

5. «Лион» предложил «Зениту» за Азмуна € 11 млн.

6. «Вест Хэм» близок к покупке Влашича за € 30 млн.

7. Источник: «Локомотив» интересуется полузащитником «Челси».

8. Украинские паралимпийцы отказались уходить от россиян на церемонии открытия.

9. Источник: «Спартак» купил защитника «Галатасарая», с которым вёл переговоры «Зенит».

10. Дарья Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде.

11. Неизвестный попытался напасть на Хабиба в Нижнем Новгороде. Видео.

12. Женская сборная России по волейболу досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы.

13. «Сампдория» направила «Краснодару» предложение о покупке де Вильены.

14. Португалия обогнала Францию в рейтинге УЕФА.