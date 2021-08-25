ФИФА получила более $ 201 млн, изъятых у футбольных чиновников

ФИФА получила более $ 201 млн конфискованных средств, изъятых в ходе глобального расследования коррупции в мировом футболе.
С тех пор как Министерство юстиции США объявило о начале расследования коррупции в 2015 году, уголовные обвинения были предъявлены более чем 50 фигурантам. Двадцать семь человек и четыре юридических лица признали свою вину.
«Откаты и взятки имеют свойство распространяться как болезнь, через коррумпированные группы. Чистая и простая жадность поддерживает коррупцию.
Ни одного чиновника в этом расследовании, похоже, не волнует ущерб, наносимый спорту, который ощущают на себе миллионы людей во всем мире. Единственный плюс в том, что деньги теперь будут помогать людям, которые в них нуждаются, а не богатым руководителям, которые просто хотели стать ещё богаче», — приводит слова помощника директора Нью-Йоркского отделения ФБР Майкла Дрисколла The Guardian.
- 25 августа 2021
-
11:00
-
10:59
-
10:42
-
10:40
-
10:33
-
10:26
-
10:26
-
10:07
-
09:43
-
09:36
-
09:31
-
09:29
-
09:21
-
08:30
-
07:37
-
07:19
-
07:00
-
06:39
-
06:21
-
06:00
-
05:39
-
05:18
-
04:51
-
04:23
-
03:08
-
02:53
-
02:26
-
02:02
-
01:39
-
01:19
-
00:58
-
00:47
-
00:22
- 24 августа 2021
-
23:59
-
23:52