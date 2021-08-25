ФИФА получила более $ 201 млн, изъятых у футбольных чиновников

ФИФА получила более $ 201 млн конфискованных средств, изъятых в ходе глобального расследования коррупции в мировом футболе.

С тех пор как Министерство юстиции США объявило о начале расследования коррупции в 2015 году, уголовные обвинения были предъявлены более чем 50 фигурантам. Двадцать семь человек и четыре юридических лица признали свою вину.

«Откаты и взятки имеют свойство распространяться как болезнь, через коррумпированные группы. Чистая и простая жадность поддерживает коррупцию.

Ни одного чиновника в этом расследовании, похоже, не волнует ущерб, наносимый спорту, который ощущают на себе миллионы людей во всем мире. Единственный плюс в том, что деньги теперь будут помогать людям, которые в них нуждаются, а не богатым руководителям, которые просто хотели стать ещё богаче», — приводит слова помощника директора Нью-Йоркского отделения ФБР Майкла Дрисколла The Guardian.