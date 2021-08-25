Стали известны требования Райолы по трансферу Холанда

Стали известны требования Мино Райолы, агента нападающего футбольного клуба «Боруссия» Дортмунд Эрлинга Холанда, касательно возможного трансфера игрока в другой клуб.



Райола хочет, чтобы 21-летний футболист сборной Норвегии зарабатывал в новом клубе € 50 млн в год, а размер комиссионных для самого агента составил € 40 млн. Об этом сообщает «твиттер» Bayern & Germany со ссылкой на Sport Bild.



По данным источника, сумма выкупа Холанда в следующем году будет составлять € 75 млн и может вырасти до € 90 млн за счёт бонусов.

Эрлинг Холанд перешёл в «Боруссию» из «Ред Булл Зальцбург» в январе 2020 года. Контракт норвежца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил 40 голов и отдал 11 голевых передач. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 130 млн.