Кьер и медики, которые спасли жизнь Эриксену, получат премию президента УЕФА

Капитан сборной Дании Симон Кьер и медицинский персонал, который помог спасти жизнь Кристиана Эриксена на Евро-2020, получат награду президента УЕФА в 2021 году.

Кьер будет награждён за его реакцию и «исключительные лидерские качества», поскольку он не только помог Эриксену принять нужное положение тела для восстановления и начал искусственное дыхание, но и использовал своих товарищей по команде в качестве щита, чтобы оградить Эриксена от взглядов СМИ, а после оказал психологическую поддержку супруге Кристиана.

«В этом году награда президента выходит за рамки футбола. Она служит важным и вечным напоминанием о том, насколько драгоценна жизнь, и заставляет всё в нашей жизни рассматривать в самой ясной перспективе.



Я также хотел бы передать Кристиану свои наилучшие пожелания», — цитирует президента УЕФА Александера Чеферина RTE.