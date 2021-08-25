Агент Коутиньо прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в чемпионат Англии

Киа Джурабчиан, агент полузащитника футбольного клуба «Барселона» Филиппе Коутиньо, прокомментировал слухи о возможном возвращении экс-игрока «Ливерпуля» в чемпионат Англии.



«Полагаю, что «Ливерпуль» очень глубоко засел в сердце Коутиньо. Он переживал за команду на протяжении всего прошлого сезона. Филиппе хотел, чтобы они выиграли титул, он привязан к клубу. Поэтому я считаю, что ему будет очень трудно перейти к прямому конкуренту «Ливерпуля», — приводит слова Джурабчиана Sky Sports.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/2021 Филиппе провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 30 млн. С 2010 года Коутиньо вызывается в национальную команду Бразилии.