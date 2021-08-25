Рой Кин предстал в образе персонажа из «Щенячьего патруля»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин предстал перед подписчиками в «Инстаграме» в образе персонажа из мультсериала «Щенячий патруль».
«Принимаю заказы на проведение праздников. Я не люблю детей и вечеринки, но моему бассейну нужен подогрев», — написал Кин в «Инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Роя Кина.
За свою 17-летнюю футбольную карьеру ирландский футболист выступал за «Ков Рэмблерс» в чемпионате Ирландии, «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед» в Англии. Последним клубом Роя стал шотландский «Селтик». Он семь раз выигрывал английскую Премьер-лигу, 4 раза Кубок Англии, Лигу чемпионов, Межконтинентальный кубок, а также шотландскую Премьер-лигу и Кубок шотландской лиги. Кин прославился агрессивной манерой игры, неуступчивостью и умением вести жёсткие единоборства.
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